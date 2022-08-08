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Збірна України з дзюдо стала першою в медальному заліку на Кубку Європи

Турнір проходив у Латвії.

Збірна України з дзюдо стала першою в медальному заліку на Кубку Європи
Фото: EJU

Українські дзюдоїсти очолили медальний залік Кубка Європи, який проходив у Ризі.

В активі збірної України 11 медалей, 4 з яких – золоті. Також в активі "синьо-жовтих" дві срібні медалі та п'ять бронзових.

Зазначимо, що раніше Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила спортсменів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі. Тож українці бойкотують турніри під егідою цієї організації.

Проте турнір у столиці Латвії було організовано Європейським союзом дзюдо, який прийняв рішення усунути від змагань росіян та білорусів, тому наші дзюдоїсти взяли у ньому участь.

Додамо, що на Кубку Європи змагалися 110 учасників із 16 країн. Україну представляли 20 дзюдоїстів.

Усі медалі України на Кубку Європи-2022 з дзюдо (Рига).

"Золото": 

  • Дар'я Білодід (до 57 кг), Анастасія Антіпіна (до 63 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Данило Гуцол (до 100 кг).

"Срібло": 

  • Денис Тупицький (до 60 кг), Олексій Єршов (до 100 кг).

"Бронза": 

  • Кирило Самотуг, Бекірбек Моргоєв (обидва – до 60 кг), Станіслав Семков (до 66 кг), Михайло Свидрак (до 81 кг), Віталій Шепель (до 90 кг).
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