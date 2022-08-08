Збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на Гран-прі Німеччини

Збірна України з греко-римської боротьби за кількістю медалей стала першою на Гран-прі Німеччини, яке завершилося в Дортмунді.

Підопічні Володимира Шацьких завоювали 14 медалей, інформує xsport.ua.

Цей турнір був одним з етапів підготовки до ЧС-2022, який пройде 10-18 вересня в Белграді.

Результати збірної України.

"Золото":

Андрій Кулик (72 кг)

"Срібло":

Максим Євтушенко (72 кг), Ленур Теміров (67 кг), Корюн Саградян (55 кг), Мадамін Мірзоєв (82 кг), Максим Лю (63 кг), Владислав Кузько (60 кг)

"Бронза":

Віктор Петрик (60 кг), Олександр Грушин (63 кг), Сергій Омелін (97 кг), Євген Дубовик (72 кг), Володимир Яковлєв (82 кг), Артур Політаєв (77 кг), Ясаф Зейналов (77 кг)

Відзначимо, що поза п'єдесталом пошани опинився срібний призер Ігор в Токіо-2020 Парвіз Насибов. Він не зміг поборотися за медаль у ваговій категорії до 72 кг.