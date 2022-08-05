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Патрік ван Леувен прокоментував перемогу "Зорі" над "Університатею" в матчі Ліги конференцій

Керманич луганчан – про старт в єврокампанії.

Патрік ван Леувен прокоментував перемогу "Зорі" над "Університатею" в матчі Ліги конференцій
Патрік ван Леувен (праворуч)
Фото: EPA/UPG

"Зоря" вдало стартувала у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА, обігравши в першому матчі третього раунду румунську "Університатю" – 1:0.

Головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен відповів на питання журналістів під час післяматчевої пресконференції.

"Моменти були, щоб забивати більше ніж один м’яч. Багато було потужних прострілів для їхньої реалізації і в першому таймі, і в другому.

У нас зараз працює зовсім інший склад команди, навіть якщо порівняти з минулим сезоном. Я задоволений прагненнями та результатами, які зараз показує моя команда", - заявив ван Леувен.

"Мета була поставлена контролювати гру всі 90 хвилин, як в обороні, так і в атаці. Команда довго не брала участь в офіційних матчах, тому такий результат нас більш ніж задовільняє.

Я впродовж гри контактую з кожним футболістом і маю розуміння кого замінити раніше, а хтось може і більше пограти. У нас були й помилки, без них нікуди, то ж за тиждень ми підготуємо команду належним чином до матчу-відповіді", - запевнив 52-річний нідерландський фахівець.

Відповів головний тренер і на запитання чи легко йому вдалося знайти спільну мову з футболістами.

"Якщо розмірковувати на тему мовного бар'єра, то його немає. Я зустрічався зі своїми теперішніми підлеглими і раніше, коли вони були набагато молодшими, ніж є зараз. Вони вже знають як я міркую по футбольній тематиці.

По тактиці, ідеях, схемі в мене є різниця між колишнім тренером, але вони швидко звикли до нового. Вони намагаються, кожного дня вкладати всі свої сили під час тренувань у свої та клубні звершення. Ми провели багато і тактичних, і практичних занять напередодні сьогоднішнього поєдинку.

Навіть один забитий гол у ворота суперника і перемога - це вже позитивний результат, але ми знаємо, що можемо забивати більше, - підкреслив ван Леувен.

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