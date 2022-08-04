Чемпіон України наступного сезону буде грати в чеській жіночій волейбольній Екстра Лізі

У рамках довгострокової допомоги українському волейболу Чеська волейбольна асоціація схвалила прохання включити жіночу команду СК "Прометей" до чемпіонату Чехії, інформує xsport.ua.

Таким чином, наступного сезону в Екстра Лізі UNIQA гратимуть одинадцять команд замість нинішніх десяти.

Чемпіони України зіграють основний і додатковий етапи, але не потраплять в плей-оф і, відповідно, в боротьбу за звання чемпіонів Чехії.

У волейбольній асоціації сподіваються, що новий учасник Екстра Ліги не лише зробить чеську конкуренцію більш привабливою на найвищому рівні, але й залучить нових шанувальників волейболу.

Також у Чехії базуватиметься жіноча збірна України, яка з 3 серпня тут готуватиметься та проводитиме відбіркові матчі до чемпіонату Європи (20 серпня та 7 вересня у Кутній Горі та 28 серпня в Таборі).

"Я дуже вдячний народу Чехії, а особливо Чеській волейбольній асоціації за всю допомогу Україні. Я сам провів на окупованій території десять днів і з вікна спостерігав за проїздом російських танків.

З самого початку війни першочерговим завданням Федерації волейболу України було допомогти вивезти звідти дітей, які займаються волейболом. Це вдалося зробити саме завдяки вам", - прокоментував цю подію президент ФВУ Михайло Мельник.