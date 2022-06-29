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Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський

8 жіночих та 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться в складі ПВЛУ в сезоні-2022/23.

Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський
Володимир Дубинський
Фото: prometeyvc.com

Напередодні відбулося засідання виконкому Федерації волейболу України (ФВУ), на якому було підбито підсумки минулого чемпіонату, а також прийнято рішення про створення Професіональної волейбольної Ліги України, повідомляє пресслужба ФВУ.

Засідання пройшло у форматі ZOOM-конференції, були присутні 18 із 21 члена виконкому.

Через військову агресію українським волейболістам, як і представникам інших видів спорту, не вдалося повноцінно завершити сезон-2021/22. Тож згідно з регламентом переможці були визначені лише у Суперлізі.

У наступному сезоні 8 жіночих та 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться у складі новоствореної Професіональної волейбольної Ліги України. (ПВЛУ).

Президент жіночого волейбольного клубу "Прометей" Володимир Дубинський обраний главою ПВЛУ.

У наступному сезоні 8 жіночих і 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться в складі ПВЛУ. Команди з нижчих ліг гратимуть під егідою ФПУ.

Раніше стало відомо, що матчі національної Суперліги сезону-2022/23 проходитимуть в місті Чернівці.

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