Головою нової Професійної волейбольної Ліги України став Володимир Дубинський

Напередодні відбулося засідання виконкому Федерації волейболу України (ФВУ), на якому було підбито підсумки минулого чемпіонату, а також прийнято рішення про створення Професіональної волейбольної Ліги України, повідомляє пресслужба ФВУ.
Засідання пройшло у форматі ZOOM-конференції, були присутні 18 із 21 члена виконкому.
Через військову агресію українським волейболістам, як і представникам інших видів спорту, не вдалося повноцінно завершити сезон-2021/22. Тож згідно з регламентом переможці були визначені лише у Суперлізі.
У наступному сезоні 8 жіночих та 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться у складі новоствореної Професіональної волейбольної Ліги України. (ПВЛУ).
Президент жіночого волейбольного клубу "Прометей" Володимир Дубинський обраний главою ПВЛУ.
У наступному сезоні 8 жіночих і 8 чоловічих команд Суперліги змагатимуться в складі ПВЛУ. Команди з нижчих ліг гратимуть під егідою ФПУ.
Раніше стало відомо, що матчі національної Суперліги сезону-2022/23 проходитимуть в місті Чернівці.