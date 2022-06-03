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ФБУ затвердила дострокове завершення баскетбольного сезону в Україні

За прикладом футболу, чемпіонів та призерів турнірів вирішили не визначати.

ФБУ затвердила дострокове завершення баскетбольного сезону в Україні
Фото: ФБУ

Виконком Федерації баскетболу України ухвалив рішення про дострокове завершення всіх змагань сезону-2021/22, який було зупинено 24 лютого через повномасштабне вторгнення росіян, повідомляє пресслужба ФБУ.

При цьому було вирішено, що чемпіонів та призерів у всіх баскетбольних змаганнях не визначатимуть, а підсумкову класифікацію команд затвердитимуть за підсумками зіграних матчів на момент 24 лютого.

Таким чином, на першому місці чоловічої Суперліги завершив сезон "Прометей". Другу позицію зайняв "Будівельник", третім став "Київ-Баскет".

Аналогічна картина склалася й у жіночій Суперлізі: "Прометей" – "Будівельник" – "Київ-Баскет".

Нагадаємо, раніше президент "Прометея" Володимир Дубинський розпустив клуб та відмовився від участі в Лізі чемпіонів.

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