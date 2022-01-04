Україна та Росія посперечаються за проведення Євробаскету-2025

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський вважає, що на проведення чемпіонату Європи у 2025 році є два основні претенденти.

При цьому Україна розраховує випередити Росію та завоювати право організувати Євробаскет.

"17 січня приїжджає комісія ФІБА. У Києві є місце, де будуватимемо зал. Виставковий центр. Там буде розкішний зал, 15 тисяч на баскетбол.

Це буде презентовано комісії з гарантіями, що 2024 року буде закінчено. Ще Львів, там буде 10 тисяч зал. У Дніпрі 10-тисячник, ще "Метеор" доведуть до ладу", - заявив Бродський.

"Ми хочемо отримати підгрупу Євробаскету, а також чвертьфінал, півфінал і фінал. Скажу чесно: ми розмовляли з президентом ФІБА, і ми розуміємо, що вибір буде між Україною та Росією.

Я бачу, що більше ніхто особливо не претендує на Євробаскет-2025. Подивимося", - зауважив глава федерації.