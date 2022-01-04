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Погані новини для "Дженоа" Шевченка: знайшовся покупець на конкурента з виживання у Серії А "Салернітану"

"Гранатові" обзавелися новим власником.

Погані новини для "Дженоа" Шевченка: знайшовся покупець на конкурента з виживання у Серії А "Салернітану"

"Салернітані" вдалося уникнути зняття з нинішнього пробігу Серії А. Воно загрожувало клубу, якби до нового року "Салернітана" не змінила власника.

Однак у 2022 рік команда Стефано Колантуоно увійшла з новим власником клубу, ним став підприємець з Неаполя з українським ім'ям Данило Йерволіно. Сума угоди, за різними даними, оцінюється від 10 до 20 млн. євро, повідомляє RMC Sport.

Попереднім власником "Салернітани" був Клаудіо Лотіто, який також є власником "Лаціо". А володіння двома клубами одночасно заборонено регламентом Серії А.

Наразі "Салернітана" посідає останнє, 20-те місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи лише на 3 очки від "Дженоа", яку тренує українець Андрій Шевченко.

У разі зняття з турніру "Салернітани" для генуезців на одного суперника з виживання було б менше.

Вже післязавтра в рамках 20 туру Серії А "Салернітана" прийме "Венецію", а "Дженоа" відправиться в гості до "Сассуоло".

Григорій МухінГригорій Мухін
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