Мессі захворів на коронавірус

Позитивні тести виявилися ще у трьох футболістів ПСЖ.

Форвард "Парі Сен-Жермена" Ліонель Мессі отримав позитивний тест на коронавірусну хворобу. Окрім нього позитивні тести виявилися ще у трьох футболістів ПСЖ – Хуана Берната, Серхіо Ріко та Натана Бітюмазаля.

Про це повідомляє сайт французького футбольного клубу.

Зазначається, що зараз гравці перебувають на самоізоляції та дотримуються COVID-протоколу.

Окрім того, у ПСЖ повідомляють, що гравець команди Неймар-молодший продовжить своє лікування в Бразилії до 9 січня. Його повернення до тренувань очікується приблизно через 3 тижні.

Найближчий матч ПСЖ проведе 9 січня. У 20-му турі чемпіонату Франції він зіграє в гостях проти "Ліона".