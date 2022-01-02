Сьогодні пункти вакцинації в Україні закрито

У неділю, 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні зачинені.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

В інші дні центри працюватимуть за звичайним розкладом.

“Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19”, – йдеться у повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741.

Додатковою дозою щепилися 4 063 людини, бустерною – 5 452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Нагадаємо, станом на 31 грудня принаймні одне щеплення проти COVID-19 отримали вже 47,3% дорослого населення України. 44,1% отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.