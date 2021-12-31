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Україна додатково закупила препарат для лікування пацієнтів із важкою формою ковіду

Поставка препарату на склад логістичного партнера ДП МЗУ має відбутись до 1 березня 2022 року.

Україна додатково закупила препарат для лікування пацієнтів із важкою формою ковіду
фармацевтическая компания Pfizer демонстрирует флаконы с вакциной Covid-19 в нераскрытой лаборатории 16 ноября 2020 года.
Фото: EPA/UPG

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило препарат "Тоцилізумаб", який використовується для лікування пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба ДП Медичні закупівлі України.

"30 грудня ДП "Медзакупівлі України" підписало угоду зі швейцарською компанією-виробником оригінального препарату на дозакупівлю: 2300 флаконів дозуванням 200мг/10 мл за 21,3 млн грн. Ціна за одиницю - 9259 грн; 840 флаконів дозуванням 80мл/4 мл за 3,06 млн грн. Ціна за одиницю - 3650 грн. Загальна вартість товару склала 24,36 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Згідно з договором, поставка препарату на склад логістичного партнера ДП МЗУ має відбутись до 1 березня 2022 року.

У МЗУ нагадали, що цього року підприємство вже двічі закуповувало Тоцилізумаб. А саме 2784 флакони дозуванням 200мг/10 мл та 5950 флаконів дозуманням 80мл/4 мл.

Використання Тоцилізумабу схвалено Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) для лікування пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби.

Дослідження показали, що застосування Тоцилізумабу у пацієнтів із тяжким перебігом хвороби на 13% зменшує летальність у порівнянні із стандартним лікуванням. Крім того, застосування Тоцилізумабу на 28% зменшує потребу у підключенні до апарату ШВЛ серед важкохворих пацієнтів та пацієнтів із критичним перебігом хвороби, у порівнянні зі стандартним лікуванням.

Нагадаємо, у квітні 2021 року МОЗ оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування критичних хворих додано синтетичний препарат "Тоцилізумаб". Також змінено режими його дозування для пацієнтів з тяжим і критичним перебігом. Тоцилізумаб зменшує ризик інвазивної штучної вентиляції легень та смерті при тяжкому перебігу пневмонії, викликаної COVID-19.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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