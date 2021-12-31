ПАР заявила про проходження піку хвилі коронавірусу, викликаної омікроном

Новий штам був більш заразним, але менш небезпечним.

Південно-Африканська Республіка, яка однією з перших у листопаді виявила новий омікрон-варіант коронавірусу, заявила, що пройшла пік захворювання, спричинений цим штамом.

Про це повідомляється сайті президента ПАР.

"Усі показники свідчать про те, що країна, схоже, подолала пік четвертої хвилі на загальнодержавному рівні. Захворюваність зменшилась у всіх провінціях, крім Західнокапської та Східнокапської. У всіх провінціях, крім Західнокапської, спостерігається зниження кількості госпіталізацій", - сказано в повідомленні.

Уряд ПАР повідомив, що варіант омікрон, хоча й передається швидше, рідше призводить до госпіталізацій.

Фото: worldometers.info Кількість виявлених інфікувань

Фото: worldometers.info Кількість смертей від ковіду

Водночас за оцінкою уряду Західнокапської провінції, де розташоване друге за чисельністю населення місто ПАР Кейптаун, кількість госпіталізацій від омікрону була меншою, ніж під час двох попередніх хвиль коронавірусу, а смертність взагалі була дуже низькою.

"Все вказує на менш тяжкий перебіг захворювання під час четвертої хвилі. За нашими даними, ризик госпіталізації у четвертій хвилі був на 30% нижчий порівняно з третьою, а ризик госпіталізації з тяжким перебігом - на 60% нижчий. Наші дані також показують, що вакцини мають високу ефективність у запобіганні смерті", - заявив глава провінції.

У зв'язку з подоланням піку четвертої хвилі в ПАР вирішили негайно скасувати комендантську годину, яка діяла з 12 години ночі до 4 ранку.

Нагадаємо, що ПАР і Україна мають приблизно одинакові показники захворюваності на COVID-19.

З початку пандемії у ПАР виявили 3,45 млн випадків коронавірусної хвороби, в Україні - 3,67 млн. Кількість смертей становить відповідно 91,1 тис. та 95,9 тис. інфікованих. При цьому в Україні вищі показники захворюваності та смерті в перерахунку на кількість жителів, тому що населення на 30% менше.