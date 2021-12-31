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Білорусь з кінця літа надала громадянство 2,3 тис. українців

Лукашенко почав масову паспортизацію громадян України.

Білорусь з кінця літа надала громадянство 2,3 тис. українців
Фото: pukhovichi.gov.by

Понад 2,3 тис. українців отримали білоруське громадянство з кінця літа.

Про це повідомляється на сайті Олександра Лукашенка, який під час пресконференції 9 серпня наказав видати громадянство всім переселенцям з України, які його попросять. За його словами, у Білорусь з 2014 року переїхали 150-160 тисяч громадян України.

Після тієї пресконференції Лукашенко своїм указом надав громадянство 1076 українцям, ще 1234 громадянина України отримали білоруське громадянство у спрощеному порядку.

Для порівняння: у 2020 році місцеве МВС повідомляло, що білоруське громадянство щороку отримують в середньому 3 тисячі іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, що після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року Лукашенко визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлено на паузу. За визначенням Лукашенка, білорусько-українські політичні відносини опинились в найнижчій точці після того, коли Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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