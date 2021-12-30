Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
ГоловнаСвіт

Прем’єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу

На думку політика, Росія несе відповідальність, а Брюссель - співвідповідальність за дуже високі ціни на енергоносії в Європі.

Прем’єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу
Матеуш Моравецький
Фото: EPA/UPG

Своїми словами президент Росії Володимир Путін лише підтверджує, що газопровід "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське Радіо".

Напередодні Володимир Путін на засіданні уряду сказав, що запуск “Північного потоку-2” допоможе стабілізувати ціни на європейському ринку.

"Кращого доказу того, від чого ми застерігаємо, про що говоримо вже кілька років, важко знайти. "Північний потік-2" є інструментом газового шантажу. Сьогодні Росія несе відповідальність, а Брюссель несе співвідповідальність за дуже високі ціни на енергоносії, дуже високі ціни на газ. Вони, в свою чергу, перетворюються на високі ціни на різноманітні продукти та послуги. Це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока в цій частині світу", - сказав Моравецький.

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу. Якщо ви, хлопці, будете ввічливі там, у Західній Європі, ми відкриємо кран, і газ піде. Якщо ні, у вас будуть проблеми", - додав прем’єр-міністр.

За його словами, у Європейському Союзі "повинні чітко реагувати на такий шантаж". На думку прем’єра, ЄС має "відповідати рішучою політикою як у короткостроковій перспективі, так і шляхом розширення газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також