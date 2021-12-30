Прем’єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу

На думку політика, Росія несе відповідальність, а Брюссель - співвідповідальність за дуже високі ціни на енергоносії в Європі.

Своїми словами президент Росії Володимир Путін лише підтверджує, що газопровід "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Польське Радіо".

Напередодні Володимир Путін на засіданні уряду сказав, що запуск “Північного потоку-2” допоможе стабілізувати ціни на європейському ринку.

"Кращого доказу того, від чого ми застерігаємо, про що говоримо вже кілька років, важко знайти. "Північний потік-2" є інструментом газового шантажу. Сьогодні Росія несе відповідальність, а Брюссель несе співвідповідальність за дуже високі ціни на енергоносії, дуже високі ціни на газ. Вони, в свою чергу, перетворюються на високі ціни на різноманітні продукти та послуги. Це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока в цій частині світу", - сказав Моравецький.

"Своїми словами президент Росії лише підтверджує, що "Північний потік-2" є елементом російського газового шантажу. Якщо ви, хлопці, будете ввічливі там, у Західній Європі, ми відкриємо кран, і газ піде. Якщо ні, у вас будуть проблеми", - додав прем’єр-міністр.

За його словами, у Європейському Союзі "повинні чітко реагувати на такий шантаж". На думку прем’єра, ЄС має "відповідати рішучою політикою як у короткостроковій перспективі, так і шляхом розширення газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.