Курц буде працювати на мільярдера-республіканця Пітера Тіля

Фото: twitter.com/sebastiankurz Себастьян Курц (зліва) і Пітер Тіль

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц з лютого почне працювати в американській компанії Thiel Capital на посаді "генерального стратега".

Про це він розказав австрійському виданню OE24.

За оцінками видання, Курц зі своїм резюме може претендувати десь на 500 тисяч євро на рік, враховуючи бонуси. Це приблизно на 60% більше, ніж 312 тисяч євро, які він мав на посаді федерального канцлера у Відні.

Його майбутній бос та власник Thiel Capital - мільярдер Пітер Тіль. Він є членом Республіканської партії і на виборах 2016 року підтримував кандидатуру Карлі Фіоріни (гендиректор Hewlett-Packard у 1999-2005 роках), а коли вона вийшла з президентської гонки - переметнувся до табору Дональда Трампа.

Після перемоги Трампа на виборах у 2016 році він навіть увійшов до перехідної адміністрації Білого дому, а потім став радником Трампа.

Пітер Тіль відомий як перший інвестор Facebook та співзасновник PayPal. Його статки станом на кінець 2021 року оцінюються Forbes у 3,2 млрд доларів, а Bloomberg - у 9,1 млрд доларів.

Тіль та Курц познайомилися у 2017 році на Мюнхенській конференції з безпеки.

Курц, який відігравав ключову роль в австрійській політиці з 2017 року, у жовтні 2021 року пішов у відставку з посади глави уряду через корупційний скандал.

Антикорупційна прокуратура Австрії (WKStA) почала розслідування відносно Курца і ще дев'яти осіб, підозрюваних у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

На початку грудня Курц несподівано оголосив про те, що йде з політики взагалі. Це рішення він пояснив у першу чергу народженням сина. Колишній канцлер став батьком в кінці листопада.

При цьому він наголосив, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе в суді довести свою невинуватість.

Себастьяну Курцу в 2021 році виповнилось 36 років.