Блінкен обговорив з головами МЗС Франції, Німеччини та Великобританії шляхи стримування Росії

Державний секретар Ентоні Блінкен провів сьогодні телефонну розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великобританії Жан-Івом Ле Дріаном, Анналеною Бербок та Елізабет Трасс.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

"Вони обговорили важливість продовження координації для стримування будь-якої подальшої російської агресії проти України та підтвердили консенсус між союзниками та партнерами щодо того, щоб покласти на Росію серйозні наслідки та серйозні збитки за такі дії", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Секретар та його колеги також обговорили спільну стурбованість щодо темпів розвитку ядерної програми Ірану. Крім того, сторони обговорили відносини між Китаєм та Литвою, а також організацію проведення виборів у Лівії.

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори Путіна і Байдена відбулася 7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Через два дні з президентом США поговорив Володимир Зеленський. Він розповів, що Путін запевнив Байдена, що не збирається продовжувати ескалацію військової агресії щодо України.

12 грудня в Кремлі анонсували нові переговори Путіна і Байдена.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія-НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число.