У Молдові оголосили підозру експрезиденту Додону

Він став фігурантом справи про розкрадання грошей в 2008-му.

Генеральна прокуратура Молдови оголосила підозру колишньому президенту країни Ігорю Додону. Йому інкримінують розкрадання грошей у 2008 році, коли він очолював міністерство економіки і торгівлі.

Про це Додон повідомив журналістам після допиту в генеральній прокуратурі, пише NewsMaker.

За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, яке постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Національного агентства регулювання в енергетиці та іншими особами, у тому числі з-за кордону, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю в ціні - близько 12 млн доларів.

Додон не вважає себе винуватим. На його думку, ця справа - спроба відволікти населення від економічних проблем у країні.

"Це було 14 років тому, ви шукаєте самі не знаєте що", - сказав він.

Експрезидент Молдови уточнив, що він не єдиний підозрюваний, але інших фігурантів не назвав.

Додон був міністром економіки Молдови у 2006-2009 роках в урядах Василя Тарлєва та Зінаїди Гречаний. У 2016-2020 роках обіймав посаду президента.

У 2020 році Додон програв вибори президента Молдови Маї Санду, а у 2021 році його Партія соціалістів Республіки Молдова програла й вибори до парламенту.