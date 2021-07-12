На виборах у Молдові партія Санду набрала понад 50% голосів

У Молдові на дострокових парламентських виборах перемогла партія президента Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS).

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, після обробки 99,58% протоколів партія Санду набирає 52,53% голосів.

За блок "Комуністи і соціалісти" проголосували 27,36% виборців, за партію "Шор" - 5,78%.

У дострокових виборах до парламенту Молдови взяло участь трохи менше півтора мільйона громадян, що становить понад 48% виборців. За 101 мандат у парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Вибори відбулися за звичною для Молдови пропорційною виборчою системою – за партійними списками в єдиному виборчому окрузі.

Згідно з попередніми підрахунками, PAS отримує парламентську більшість. Це може статися за рахунок перерозподілу голосів партій, які не пройшли до парламенту. Крім того, за PAS масово голосують виборці за кордоном. За рахунок цих голосів PAS може отримати додатково 10-12 мандатів у парламенті.