Мільярдер Бренсон полетів у космос
Мільярдер Бренсон полетів у космос
Померла 90-річна бельгійка, яка заразилася одразу двома штамами ковіду
Померла 90-річна бельгійка, яка заразилася одразу двома штамами ковіду
Поблизу Києва перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі
Поблизу Києва перекинулася маршрутка з пасажирами, є постраждалі
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони
Під прикриттям фонду Козака Росія здійснює гуманітарну агресію проти України, – розвідка Міноборони
Збройні формування РФ відкрито погрожували збити безпілотник спецмісії ОБСЄ
Збройні формування РФ відкрито погрожували збити безпілотник спецмісії ОБСЄ
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Генпрокурорські маневри. За що «пішли» Гюндуза Мамедова?
Дубно дорогою до Львова
Дубно дорогою до Львова
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
Туркменістан стягує важке озброєння на кордон з Афганістаном, – ЗМІ
ГоловнаСвіт

На виборах у Молдові партія Санду набрала понад 50% голосів

Згідно з попередніми підрахунками, PAS отримує парламентську більшість.

На виборах у Молдові партія Санду набрала понад 50% голосів
Мая Санду
Фото: EPA/UPG

У Молдові на дострокових парламентських виборах перемогла партія президента Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS).

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, після обробки 99,58% протоколів партія Санду набирає 52,53% голосів.

За блок "Комуністи і соціалісти" проголосували 27,36% виборців, за партію "Шор" - 5,78%.

У дострокових виборах до парламенту Молдови взяло участь трохи менше півтора мільйона громадян, що становить понад 48% виборців. За 101 мандат у парламенті боролися 20 партій, два блоки і один незалежний кандидат.

Вибори відбулися за звичною для Молдови пропорційною виборчою системою – за партійними списками в єдиному виборчому окрузі.

Згідно з попередніми підрахунками, PAS отримує парламентську більшість. Це може статися за рахунок перерозподілу голосів партій, які не пройшли до парламенту. Крім того, за PAS масово голосують виборці за кордоном. За рахунок цих голосів PAS може отримати додатково 10-12 мандатів у парламенті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також