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Папа Римський виголосив першу після операції недільну молитву з балкону римської лікарні

"Я відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Від щирого серця дякую".

Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у неділю, 11 липня, виголосив молитву "Ангел Господній" з балкону римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де його прооперували тиждень тому.

Про це повідомляє Vatican News.

"Радію з приводу того, що вдалося зберегти проведення щонедільної зустрічі з нагоди “Ангел Господній” також і звідсіля, з клініки Джемеллі", – сказав Франциск, який перебуває на госпіталізації після планової хірургічної операції, розпочав своє звернення перед традиційною недільною молитвою.

"Дякую вам усім. Я відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Від щирого серця дякую", – сказав він.

Його появу в супроводі хворих дітей віряни, які зібралися під лікарнею, зустріли оплесками.

Ватиканське видання підкреслює, що Папа Римський Іван Павло ІІ 22 рази проводив недільну молитву з цієї лікарні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 4 липня Папі Римському зробили операцію на кишківнику.

10 липня Ватикан повідомив, що післяопераційний курс Папи проходить згідно з прогнозами. Він почав поступово повертатися до роботи, а також регулярно гуляти коридором лікарні.

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