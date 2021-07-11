ЄС допоможе Литві посилити контроль за кордоном з Білоруссю

Гітанас Науседа обговорив це з керівником прикордонного агентства Євросоюзу.

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) має надати Литві допомогу для контролю кордону з Білоруссю.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Він написав у Твіттері, що обговорив з керівником Євроагентства Фабрісом Леджері "залучення додаткових сил для посилення прикордонного контролю у Литві та управління потоками нелегальних мігрантів через східний кордон ЄС".

Допомога передбачає живі ресурси – прикордонників, перекладачів, прикордонні патрулі, а також вертольоти.

W/head of @Frontex Fabrice Leggeri today discussed additional forces to be sent to strengthen 🇱🇹 border control and surveillance & manage flows of illegal migrants through eastern 🇪🇺 border:

📌border guards

📌interpreters

📌border patrols

📌helicopters

Thank you @Frontex! pic.twitter.com/F2yIOjGhUY — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 10, 2021

Нагадаємо, Армія Литви у п'ятницю, 9 липня, почала розгортати паркан з колючого дроту на південному кордоні з Білоруссю поблизу міста Друскінінкай.

Загальна протяжність ділянки кордону, де з'явиться колючий дріт, - близько 30 кілометрів. Його розгортають саме в цьому місці, тому що з початку року тут затримали найбільшу кількість нелегальних мігрантів - понад пів тисячі.

Загалом протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.