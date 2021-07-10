Через бурі, що пронеслися Польщею у п’ятницю, 9 липня, пожежники виїжджали на виклики понад 5 тисяч разів.

Про це пише pap.pl.

Рятувальників найчастіше викликали для прибирання повалених дерев та відкачування води.

Внаслідок злив, гроз та шкал найбільше постраждали Лодзьке та та Малопольське воєводства.

Негода пошкодила понад 200 дахів будинків городян та господарських будівль, а також церкви.

Без електропостачання залишилися 49 тисяч помешкань.

Видання RMF24 повідомило, що через негоду довелося евакуювати 15 скаутських таборів з 400 дітьми, троє з них постраждали.

Нагадаємо, 4 липня Крим знову почало підтоплювати, у Бахчисарайському районі селевим потоком змило двох жінок, одна з них загинула.