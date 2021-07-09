Зеленський обговорить з Меркель "Норманді", Nord Stream 2 і деокупацію Криму

Українська сторона, серед іншого, очікує участі Німеччини у представленні на високому рівні у Кримській платформі.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час двосторонньої зустрічі обговорять широке коло важливих питань, зокрема переговори у нормандському форматі, зупинку газопроводу “Північний потік-2” та деокупацію Криму.

Про це на брифінгу заявив новопризначений речник президента України Сергій Никифоров.

“Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Говоритимуть про посилення ролі Німеччини у нормандському форматі, говоритимуть про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки газогону «Північний потік 2». Він везе аргументи”, - сказав Никифоров.

Українська сторона також очікує участі Німеччини у представленні на високому рівні у Кримській платформі.

Як повідомляли, 12 липня Президент України Володимир Зеленський здійснить одноденний візит до Берліна.

Під час візиту до Вільнюса глава української держави анонсував "важливу зустріч" із Меркель щодо "Північного потоку - 2". Президент підкреслив, що у питанні "Північного потоку - 2" першочерговим має бути безпека, а не економіка.