У Швеції в авіакатастрофі загинули дев'ятеро людей

Фото: EPA/UPG

У Швеції розбився легкий гвинтовий літак DCH-2 Beaver, який орендував клуб любителів парашутного спорту. Літак зазнав аварії під час зльоту в аеропорту Еребру приблизно за 160 км від Стокгольма, пише BBC.

Загинули всі дев'ятеро людей, які були на борту: восьмеро парашутистів і пілот.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Представник рятувальної служби Еміль Густафссон заявив, що літак упав за декілька сотень метрів від злітно-посадкової смуги, потім його уламки загорілися.

Загиблі були скайдайверами – парашутистами, які виконують затяжні стрибки з акробатичними номерами у вільному падінні.

"З глибоким сумом і печаллю дізнався трагічну новину про авіакатастрофу в Еребру. У цей важкий час я подумки із загиблими, їхніми сім'ями і коханими", - написав прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Співчуття з приводу трагедії висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жахливе повідомлення про авіакатастрофу біля аеропорту Ерберу в Швеції. Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих. Україна підтримує Швецію в цей трагічний день", - зазначив він у Twitter.

Схожа катастрофа з парашутистами, в якій також загинули дев'ять людей, сталася на півночі Швеції у 2019 році. Причиною став неправильно розподілений вантаж.