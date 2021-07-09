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Внаслідок шторму "Ельза" у Флориді загинула людина, на базі ВМС у Джорджії утворилося торнадо

Вітер також розкидав фургони-будиночки і втопив один із них в озері. 

Внаслідок шторму "Ельза" у Флориді загинула людина, на базі ВМС у Джорджії утворилося торнадо
"Ельза" у Домінікані минулого тижня
Фото: EPA/UPG

Внаслідок торпічного шторму "Ельза" у Флориді загинула одна людина. У сусдній Джорджії на базі військово-морських сил утворилося торнадо, яке перевертало транспортні засоби і відкинуло один фургон в озеро, пише Associated Press

Загиблим є моряк 16 патрульно-розвідувальної ескадрильї в Джексонвіллі. На його авто під час зливи впало дерево, яке також пошкодило ще одну машину. Синоптики повідомляли, що швидкість вітру становила 80 км на годину. 

У Джорджії дев'ять осіб отримали поранення, коли торнадо вирував у палатковому таборі для військових Кінгс-Бей. Вісім осіб були госпіталізовані, деякі лишаються в лікарні і досі. 

Торнадо також перекинув декілька будинків на колесах, а одне з них опинилося на глибині в озері. Загалом було пошкоджено приблизно 12 транспортних засобів і кілька будівель. 

"Були перевернуті на бік фургони, перевернуті пікапи, кілька трейлерів зрушено з місця, а кілька опинилися у воді", - повідомив очевидець Серхіо Родрігес.

Військові запевнили, що підводні човни, що містяться на базі в Джорджиї, ушкоджень не зазнали. 

Вітер урагану посилився до 85 км на годину, у деяких місцях Північної Кароліни та Вірджинії пройшли сильні дощі. Вранці четверга "Ельза" вирувала над схдіними штатами Атлантики, а сьогодні її чекають на північному сході США. 

За прогнозами, до вечора 9 липня "Ельза" перетвориться на посттропічний циклон. Посттропічними стають циклони, близькі до завершення, але вони все ще можуть викликати сильні дощі та вітер.

Попередження про тропічні штормові вітри випустили на четвер-ранок п'ятниці для Нью-Йорка. У Північній Кароліні тим часом відзвітували про помічене торнадо. 

Нагадаємо, що за минулі вихідні від наслідків "Ельзи" загинуло три людини. Ураган торкнувся не тльіки США, а й Куби, Гаїті та Домініканської Республіки. 

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