Транспортно-десантний корабель Військово-морського флоту США USNS Yuma прямує до Чорного моря.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Про це Шостий флот ВМС США повідомив у Twitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО. Сила для миру", - зазначено в повідомленні.

Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.

Нагадаємо, з 28 червня по 10 липня в Україні відбуваються міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. У маневрах зокрема беруть участь кораблі Шостого флоту ВМС США, штаб-квартира якого розташована в італійському Неаполі.

Цього річні навчання - наймасштабніші з 1997 року. Їх учасниками є військові з 32 країн із шести континентів.