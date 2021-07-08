Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Мер Слов'янська пішов служити в армію
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
У Києві внаслідок стрілянини поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її (оновлено)
Помер американський режисер Роберт Дауні
Помер американський режисер Роберт Дауні
На КПП зі Словаччиною чоловік спалив своє авто, бо не зміг перетнути кордон
На КПП зі Словаччиною чоловік спалив своє авто, бо не зміг перетнути кордон
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
В Яремчі автомобіль зірвався з обриву, загинули чотири людини (оновлено)
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
ГоловнаСвіт

Корабель ВМС США прямує у Чорне море

У міжнародних водах Чорного моря тривають військові навчання  Sea Breeze-2021.

Транспортно-десантний корабель Військово-морського флоту США USNS Yuma прямує до Чорного моря.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Про це Шостий флот ВМС США повідомив у Twitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) розпочав транзит на північ до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО. Сила для миру", - зазначено в повідомленні.

Корабель USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead з довжиною корпусу 103 метри і шириною - 28,5 метра. Може взяти на борт 300 морських піхотинців і 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил здатні розігнати корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність - 2400 тонн. На борту корабля є вертолітний майданчик.

Нагадаємо, з 28 червня по 10 липня в Україні відбуваються міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. У маневрах зокрема беруть участь кораблі Шостого флоту ВМС США, штаб-квартира якого розташована в італійському Неаполі.

Цього річні навчання - наймасштабніші з 1997 року. Їх учасниками є військові з 32 країн із шести континентів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також