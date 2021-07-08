Латвія відмовилася видавати Білорусі опозиціонера Цепкала

На батьківщині політика хочуть притягнути до кримінальної відповідальності за хабар в особливо великому розмірі.

Латвія відмовила Білорусі в екстрадиції екскандидата на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала.

Як повідомила речниця наглядового органу Айга Ейдука, таке рішення генпрокуратура Латвії ухвалила ще наприкінці червня. Причини відмови в латвійській прокуратурі не уточнили, передає Радіо Свобода.

У Білорусі політика хочуть притягнути до кримінальної відповідальності у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі.

Валерій Цепкало - колишній керівник "Парку високих технологій". Він висунув свою кандидатуру на вибори президента навесні 2020 року. Ініціативна група з його висунення зібрала понад 200 тисяч підписів на його підтримку. Але Центрвиборчком Білорусі визнав менш ніж 80 тисяч підписів, і 14 липня йому відмовили в реєстрації кандидатом в президенти. Незабаром цю відмову підтвердив Верховний суд країни.

Після недопуску до виборів і арешту ще одного опозиційного кандидата в президенти, Віктора Бабарика, Цепкало виїхав з країни. 26 серпня 2020 року в будинку Валерія і Вероніки Цепкало в Мінську пройшов обшук.

Наприкінці минулого року Валерій і Вероніка Цепкало переїхали до Латвії: там вони створили фонд допомоги білоруським жінкам, що постраждали від дій влади, а також допомагають біженцям з Білорусі, що отримали в Латвії політичний притулок.

Верховний суд Білорусі 6 липня засудив опозиціонера, колишнього кандидата в президенти країни Віктора Бабарико до 14 років позбавлення волі. Його визнали винним в отриманні хабарів в особливо великому розмірі та відмиванні грошей під час роботи в Белгазпромбанку.