Президента Гаїті вбили (оновлено)
Президента Гаїті вбили (оновлено)
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Помер голова Держводагентства Валентин Шліхта
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
Вадим Мельник: «ДФС демонструє результат, не зважаючи на зарплатню в 10-12 тисяч гривень і майбутню ліквідацію»
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
Український політичний TikTok: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Одесі загинув генерал ДПСУ, який чинив опір окупації Криму в 2014 році
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців (оновлено)
ГоловнаСвіт

Ексголові "Укравтодору" Новаку у Польщі висунули нові обвинувачення

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові обвинувачення ексглаві "Укравтодору", колишньому польському політику та міністру Славоміру Новаку

Про це повідомляє РАР.

Політику інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні", - повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови Укравтодору.

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

Раніше сьогодні стало відомо про затримання у Варшаві громадянки України за обвинуваченням у відмиванні грошей. Йдеться про кримінальну справу проти Славоміра Новака.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також