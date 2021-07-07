Ексголові "Укравтодору" Новаку у Польщі висунули нові обвинувачення

Окружна прокуратура Варшави висунула додаткові обвинувачення ексглаві "Укравтодору", колишньому польському політику та міністру Славоміру Новаку.

Про це повідомляє РАР.

Політику інкримінують отримання хабарів на суму 315 тис. євро під час реалізації публічних замовлень на будівництво доріг в Україні.

"Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні", - повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

Вона додала, що обвинувачення стосується періоду, коли Новак виконував обов’язки голови Укравтодору.

Новак відкинув звинувачення і відмовився давати свідчення.

Раніше сьогодні стало відомо про затримання у Варшаві громадянки України за обвинуваченням у відмиванні грошей. Йдеться про кримінальну справу проти Славоміра Новака.