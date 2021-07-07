Кабмін визначив переможця конкурсу на посаду заступника голови "Укравтодору"

Івко кілька років керував Службою автомобільних доріг у Запорізькій області.

Кабінет міністрів на засіданні 7 липня визначив переможця конкурсу на посаду заступника голови Державного агентства автомобільних доріг. Ним став колишній керівник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Івко був керівником Служби автомобільних доріг у Запорізькій області з 2018 року. На початку 2021 року його перевили у центральний офіс "Укравтодору", де він став директором Департаменту розвитку доріг.

Нагадаємо, що посада керівника "Укравтодору" теж є вакантною після того, як Олександр Кубраков пішов на підвищення і став міністром інфраструктури.

Відтоді обов'язки голови "Укравтодору" виконує перший заступник Кубракова Євген Кузькін.