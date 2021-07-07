Уряд погодив звільнення голови Івано-Франківської ОДА та заслухав кандидатку на посаду

На посаду претендує заступниця поки що чинного очільника ОДА.

Кабінет міністрів на засіданні погодив звільнення глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івана Бойчука. Міністри заслухали кандидатку на цю посаду Світлану Онищук, яка нині займає посаду заступниці глави цієї ОДА.

Онищук має дві вищі освіти, є заслуженим юристом України.

"Прикарпаття - справді унікальний край, і велич нашого краю саме в людях, які тут живуть. Кожна сфера є особливо важлива і пріортіетна. Першочергові завдання – як будуть працювати наші територіальні громади", - повідомила кандидатка.

Вона запропонувала створити Офіс децентралізації для налагодження співпраці і допомоги територіальним громадам.Також кандидатка вважає, що потрібно ефективніше втілювати програму "Великого будівництва" на Прикарпатті.

Глави ОДА звільняються і призначаються президентом України після погодження урядом.

Світлана Онищук є заступницею глави Івано-Франківської ОДА два роки. Кар'єру починала як юридичний консультант приватної агрофірми "Кобзар", працювала викладачем, радником патронатної служби глави Коломийської РДА, начальником відділу аналітичного забезпечення та взаємодії з громадскістю та ЗМІ в Нацагенстві України з питань держслуби. З 2019 року - заступниця глави ОДА.

Андрій Бойчук був призначений очільником Івано-Франківської ОДА у грудні 2020 року. Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківськ.

У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Бойчук – засновник благодійного фонду "Центр волонтерських ініціатив".