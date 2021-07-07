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Павленко: рішення суду по Шандрі - замовне та підриває обороноздатність держави

На думку нардепа, слідство перешкоджає будівництву військової техніки.

Павленко: рішення суду по Шандрі - замовне та підриває обороноздатність держави

Народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Ростислав Павленко вважає рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу керівнику ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі замовним і таким, що підриває обороноздатність держави.

«Ми бачимо абсолютно політично замовлене рішення. Воно підтверджує ту інформацію, яка звучала вчора про те, що Офіс президента напряму замовляє це, і що заступник керівника Офісу президента Смирнов дзвонить судді і вимагає відповідних рішень. Те, як сьогодні проходив процес і чим він завершився, свідчить на підтвердження цієї версії», – зауважив Павленко.

«Такі рішення підривають обороноздатність країни, тому що переривається процес будівництва кораблів, досі не сформовано комісію щодо прийняття цих кораблів», – констатує народний депутат.

«Раніше Зеленський піарився на цих кораблях, зараз ми бачимо пряму загрозу обороноздатності країни, коли кораблі не приймаються, коли фактично терор, який розв’язаний слідчими органами, перешкоджає подальшому будівництву військової техніки», – наголошує Павленко.

«За всі злочини, які чиняться слідчими, прокурорами і суддями, має настати відповідальність», – переконаний народний депутат.

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