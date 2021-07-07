Помер експрем’єр Криму Анатолій Франчук

Йому було 85 років.

Помер колишній прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим Анатолій Франчук. Йому було 85 років.

Про смерть батька повідомив Ігор Франчук.

"Не стало більше тата. Дуже боляче", - написав Ігор Франчук у фейсбуці.

Про причину смерті не повідомляється.

Анатолій Франчук обіймав посаду голови уряду АРК в 1994-1996 і 1997-1998 роках. Крім того, він обирався народним депутатом України. До 2007 року був головою наглядової ради "Кримгазу".

Як повідомляли, вчора помер голова Держводагентства Валентин Шліхта. Чиновнику було 58 років.