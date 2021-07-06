МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу

"Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України".

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Парламентською асамблеєю (ПА) ОБСЄ термінової резолюції, яка засуджує триваючу окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Зазначена резолюція «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі», ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ, ухвалений 6 липня.

“Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці”, -наголосили у МЗС.

ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку.

“Це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ”, - наводить пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, у квітні держави ОБСЄ засудили нарощування Росією військ на українських кордонах.