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МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу

"Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України".

МЗС відреагувало на ухвалення ПА ОБСЄ резолюції щодо Криму та Донбасу

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Парламентською асамблеєю (ПА) ОБСЄ термінової резолюції, яка засуджує триваючу окупацію Росією Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, а також військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях.

Зазначена резолюція «Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі», ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ, ухвалений 6 липня.

“Схвалення цієї резолюції вкотре підтвердило єдність міжнародної спільноти в засудженні російської агресії проти України. Нарощування російської військової присутності становить загрозу європейській безпеці”, -наголосили у МЗС.

ПА ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, вивести свої війська, зброю, військову техніку, з окупованого півострова, припинити постійні кампанії з призову. Крім того, Асамблея закликала Росію зняти всі обмеження щодо свободи судноплавства в Чорному морі, Азовському морі та через Керченську протоку. 

“Це важливий внесок у міжнародні зусилля з подолання кризи європейської безпеки, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Документ сприяє виконанню попередніх резолюцій Асамблеї та фіксує, що агресія Росії проти України грубо порушує основоположні принципи ОБСЄ”, - наводить пресслужба МЗС слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, у квітні держави ОБСЄ засудили нарощування Росією військ на українських кордонах.

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