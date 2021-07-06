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В Польщі вертоліт з громадянами України впав у воду, троє людей госпіталізовані

Інцидент сталася на озері Талти в Вармінсько-Мазурському воєводстві. 

В Польщі вертоліт з громадянами України впав у воду, троє людей госпіталізовані
Перші два французькі вертольоти Н125 за контрактом із компанією Airbus Helicopter прибули у січні 2020.
Фото: МВС

Троє громадян України госпіталізовані в Польщі у вівторок після падіння приватного вертольота, в якому вони перебували, в воду.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM.

"Відомо, що на вертольоті літали громадяни України, які проживали в Польщі. Найбільш постраждала жінка була доставлена в лікарню в Гіжицько з травмою хребта. Її 17-річна дочка, теж з пошкодженим хребтом, була доставлена в Ольштин на вертольоті Польської медичної авіації. Пілот був доставлений на об'єкт в Гіжицько для спостереження ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент сталася на озері Талти в Вармінсько-Мазурському воєводстві. 

Інформацію про подію рятувальники отримали в 9:26. За інформацією свідків події, незабаром після зльоту у вертольота почалися проблеми з двигуном, поступово він почав опускатися, поки не впав у воду. Машина повністю затонула.

На місце аварії прибули туристи на приватному катері, вони допомогли трьом постраждалим вибратися з водойми. Наразі пасажирів вертольота госпіталізовано. 

Поліція під контролем прокуратури почала розслідування аварії.

Нагадаємо, сьогодні літак Ан-26 з пасажирами на борту впав у море на Камчатці у РФ. На борту було 22 пасажири, зокрема дві дитини, та шестеро членів екіпажу.

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