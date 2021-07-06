У Росії розбився пасажирський літак із 28 людьми на борту, загинули всі (оновлено)

Живих під час аварії Ан-26 на Камчатці немає

У Росії літак Ан-26 з пасажирами на борту перестав виходити на зв'язок і пропав з радарів 6 липня, коли виконував рейс з Петропавловська-Камчатського в Палану.

Оновлено. Пошукова служба з'ясувала, що літак впав у море. Як пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ, літак Ан-26 впав у море на Камчатці. На борту було 22 пасажири, зокрема дві дитини, та шестеро членів екіпажу.

Оновлення 13:26. Живих під час аварії Ан-26 на Камчатці немає, повідомили "Інтерфаксу" в санавіації регіону.

"За попередніми даними, загинули всі пасажири та екіпаж. Загалом - 28 осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Зниклий із радарів Ан-26 зазнав катастрофи за чотири-п'ять кілометрів від злітно-посадкової смуги аеродрому Палана біля берегової лінії на Камчатці, повідомили журналістам у Росавіації.

"Місце виявлення: приблизно 4-5 км від злітно-посадкової смуги з боку берегової лінії. Рятувальники виявили уламки повітряного судна. Зважаючи на географічні особливості ландшафту, рятувальні роботи ускладнені", - сказали у відомстві.

У свою чергу в МНС РФ журналістам повідомили, що уламки літака виявлені на відстані 3,8 км від аеропорту. До місця слідують рятувальники на всюдиходах. Просування ускладнене темним часом доби і морським припливом.

Іще до моменту виявлення літака російське агентство Интерфакс писало, літак міг впасти в Охотське море або в районі вугільного розрізу поблизу Палани.

"Літак шукають і над морем, і над сушею, розповів гендиректор авіакомпанії "Витязь-Аеро" Дмитро Черних. У пошуковій операції бере участь вертоліт його компанії. За словами Черних, територія буде оглядатися до настання темряви", - сказано в повідомленні.

У Гідрометцентрі регіону сказали, що в районі Палани зараз низька хмарність, опадів немає, дме слабкий вітер.

За фактом зникнення літака розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, в неділю, 4 липня, у Філіппінах розбився військовий літак, загинули щонайменше 47 людей.