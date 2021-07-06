Неядерні держави закликали світ ліквідувати ядерну зброю

Країни Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння закликали світові ядерні держави вжити заходів щодо ліквідації ядерної зброї.

Представники 16 країн провели в Мадриді зустріч міністрів у межах цієї ініціативи, передає Радіо Свобода.

У своїй заяві вони закликали дев’ять держав, які мають ядерну зброю, сприяти роззброєнню для виконання зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Повернення до ядерного роззброєння можливе. Але, перш за все, воно також критично необхідне", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Він згадав заяву президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, де вони наголошують на недопущенні ядерного протистояння у майбутньому.

"Зараз нам потрібно просуватися у цьому напрямку кроками, за допомогою яких держави, що мають ядерну зброю, виконуватимуть свої зобов’язання щодо роззброєння", - заявив Маас.

Стокгольмська ініціатива об’єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Туди входять, зокрема Німеччина, Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина.

Дев’ять держав, про які відомо чи вважається, що вони мають ядерну зброю, - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея.

Звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI) виявив, що в 2020 році кількість ядерних боєголовок загалом зменшилась, але Росія і США збільшили число ядерних боєприпасів, готових до застосування.