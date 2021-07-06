У Гонконзі за підозрою в підготовці серії вибухів заарештували дев'ятьох осіб, серед них – школярі

Поліція звинувачує їх у виготовлення вибухової речовини з метою вчинення терактів.

Поліція Гонконгу заарештували дев'ятох людей за підозрою в терористичній діяльності після виявлення спроби виготовити вибухівку та закласти бомби по всьому місту, пише Associated Press.

Із дев'ятьох заарештованих шестеро є учнями середньої школи. За даними поліції, група намагалася створити вибухонебезпечну речовину в саморобній лабораторії у гуртожитку.

Вибухівку нібито планували закласти біля судів, на залізниці, в тунелях, а також у сміттєвих баках на вулицях, щоб "нанести максимальну шкоду суспільству".

Суперінтендант Департаменту національної безпеки поліції Гонконгу Лі Квай-ва повідомив, що серед заарештованих – п'ятеро чоловіків та чотири жінки у віці від 15 до 39 років.

Правоохоронці заявили також, що вилучили в них обладнання та сировину для вироблення вибухівки.

Гонконг – це колишня британська колонія, яка має статус особливого адміністративного району в Китайській Народній Республіці. Суспільна ситуація там лишається нестабільною уже протягом кількох років. У березні 2019 мешканці влаштували масові протести через закон про екстрадицію, який дозволяв би владі Гонконгу екстрадувати на материковий Китай всіх, кого Пекін підозрює у злочині.

Мітинги супроводжувалися насильством з боку правоохоронців відносно протестувальників. Зрештою люди почали вимагати не тільки відкликати законопроєкт, а й провести розслідування жорстокого поводження поліції та відправити у відставку главу уряду Гонконгу Керрі Лам. У результаті вона відкликала скандальний законопроєкт, однак потім у Гонконзі ухвалили законодавчий акт, що збільшував повноваження китайських служб безпеки.

Справи проти мітингарів у Гонконзі розслідують і досі. Деяким продемократичним активістам загрожують десятирічні ув'язнення. Медіамагнату Джиммі Лаю у травні 2021 додали ще шість місяців до ув'янення в справі про участь у демонстраціях.