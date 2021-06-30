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У Китаї поліція допитує батьків студентів, які навчаються за кордоном, – правозахисники

Викладачі та студенти мають самоцензурувати те, що вони говорять під час занять. 

У Китаї поліція допитує батьків студентів, які навчаються за кордоном, – правозахисники

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що велика кількість китайських студентів у австралійських вишах змушені піддаватися самоцензурі: викладачі уникають критики на адресу Пекіна, а студенти зберігають мовчання через побоювання переслідувань. Про це повідомляє Reuters.

На материковій частині КНР поліція допитує батьків деяких студентів, які вчаться в Австралії. А поліція Гонконгу допитала студента щодо демократичної діяльності після його повернення. 

"Самоцензура посилилася, оскільки університети роблять онлайн-заняття під час пандемії коронавірусу, і китайські студенти долучаються до занять через китайську систему інтернет-цензури Great Firewall", - зазначили правозахисники. 

Авторка звіту Софі Макніл вважає, що ця тенденція поставила під загрозу академічну свободу всіх студентів.

Вона додала, що з одного із онлайн-курсів видалили згади про криваві репресії на площі Тяньаньмень у 1989 році. Університети Австралії закликають усіх студентів та викладачів звертатится до керівництва в разі залякування. 

"Будь-яке втручання в наші університети з боку іноземних організацій не є допустимим", - заявив міністр освіти Австралії Алан Тадж.

Один із студентів розповідав, що правоохоронці винесли офіційне попередження його батькам за розміщення ним "антиурядових заяв" в Інтернеті. 

Китайське посольство в Австралії заявило, що Human Rights Watch "перетворилося на політичний інструмент Заходу для нападів та очернення країн, що розвиваються. Вони завжди упереджено ставилися до Китаю". 

До пандемії 10% усіх іноземних студентів у Австралії були громадянами КНР. 

Нагадаємо, що Firewall - це система фільтрації контенту в Інтернеті в КНР. У її межах забороняється доступ до деяких іноземних сайтів з території КНР, а сторінки сайтів фільтруються за ключовими словами. 

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