Навчання "Сі Бриз" підтримують безпеку в регіоні і не спрямовані на провокації, - Пентагон

Організовані Україною та США військові навчання "Сі Бриз" у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Про це заявив речник Пентагону США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Як пояснив під час церемонії відкриття [навчань] заступник капітана командувача Кайл Грант, морські навчання в міжнародних водах не містять жодних провокацій. І він абсолютно правий", - зауважив Кірбі.

Він розповів, що цього тижня учасники навчань відпрацьовуватимуть інтеграцію сил.

"Учасники діятимуть за заздалегідь розробленим сценарієм, щоб покращити обізнаність щодо моря і потім перейдуть до непрописаного сценарію з тестування динамічних морських спроможностей учасників", - додав Кірбі.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise's 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 29, 2021

Навчання "Сі Бриз" проводяться з 1997 року. Цього року в них бере участь рекордна кількість учасників а також буде задіяно близько 30 кораблів, понад 30 літаків і до 5000 військових, повідомляють організатори.

Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Раніше Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".