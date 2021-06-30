У Чилі припускають необхідність третьої дози для щеплених вакциною Sinovac

Ревакцинація може бути потрібною раз у пів року.

Уряд Чилі розглядає необхідність введення третьої дози тим, хто щеплювався протиковідною вакциною Sinovac/CoronaVac.

Про це пише Reuters.

"Як уряд ми уважно ставимося до сьогоднішніх проблем, але водночас ми маємо передбачити та підготуватися до проблем завтрашнього дня", - заявив президент країни Себастьян Пінера у вівторок, 29 червня, оголошуючи про початок вакцинації неповнолітніх громадян Чилі.

Щеплення проти коронавірусу в Чилі в основному роблять китайською вакциною від компанії Sinovac Biotech (16,8 млн доз) та німецько-американською вакциною від Pfizer/BioNTech (3,9 млн доз). Також було зроблено невелику кількість щеплень вакцинами від китайської Cansino Biologics і британської AstraZeneca.

На сьогодні 78% цільового населення Чилі вже отримало принаймні одну дозу вакцини, а 61% - повністю вакциновано.

Чилі стала основним майданчиком для перевірки ефективності вакцини Sinovac в реальних умовах. Квітневе дослідження показало, що після введення другої дози вона на 67% захищає від інфікування з симптомами хвороби, на 85% - від госпіталізації та на 80% - від смерті.

У червні ці показники дещо переглянули. Тепер чилійська влада говорить, що ефективність Sinovac становить 63,6%, від госпіталізації вона захищає на 87,3%, від смерті - на 86,4%.

Фото: minsal.cl

Очільниця системи громадського здоров'я Чилі Паула Даза в інтерв'ю місцевому мовнику TVN заявила, що медики зараз вивчають тривалість захисту, яку забезпечує вакцини Sinovac. Результати дослідження очікуються в липні.

"Ми вважаємо, що, швидше за все, дані будуть свідчити про необхідність третьої дози до вересня тим, хто вакцинувався у лютому і отримав другу дозу в березні", - сказала вона.

Нагадаємо, що вакцина Sinovac/CoronaVac використовується Україною для щеплення у центрах масової вакцинації осіб із непріоритетних груп.

На минулому тижні головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що міжнародна закупівельна компанія Crown Agents домовилась про придбання для України 5,3 млн доз китайської вакцини Sinovac/CoronaVac на додачу до 1,9 млн доз, які законтрактувало ДП "Медичні закупівлі України" ще в кінці 2020 року.

За даними джерел Associated Press Китай погрожував Україні припинити постачання вакцини від коронавірусу, якщо вона підтримає міжнародну заяву з засудженням жорстокого поводження з уйгурами в провінції Сіньцзян.