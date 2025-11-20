“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСвіт

Медіа: Чилі продадуть Німеччині 30 БМП Marder

Ймовірно, їх продають Німеччині для передачі Україні.

Медіа: Чилі продадуть Німеччині 30 БМП Marder
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Чилі погодились продати Німеччині 30 БМП Marder. 

Про це повідомляє видання El Mostrador.

Зазначається, що одним із ймовірних місць призначення БМП є їхня подальша передача Україні.

Модель 1A3, яку використовує чилійська армія, може перевозити до восьми осіб: водія, навідника, командира машини та п'ятьох піхотинців.

Втім, деякі джерела вважають, що ці БМП замінять бронетехніку, яку вже передали Україні. 

Ці БМП Німеччина продала Чилі в 2009 році за дуже низькою ціною у 50 тис. євро за одиницю, тоді як їхня стандартна вартість на той час становила близько 400 тис. доларів. Зараз на озброєнні армії Чилі перебувають 270 БМП Marder.

За даними різних джерел, в рамках угоди Чилі отримає доступ до засобів ППО, оскільки Болівія придбала іранські Shahed, а Аргентина почала модернізацію своїх ВПС, починаючи з початкової закупівлі 24 вживаних винищувачів F-16 Fighting Falcon у Данії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies