Медіа: Чилі продадуть Німеччині 30 БМП Marder

Чилі погодились продати Німеччині 30 БМП Marder.

Про це повідомляє видання El Mostrador.

Зазначається, що одним із ймовірних місць призначення БМП є їхня подальша передача Україні.

Модель 1A3, яку використовує чилійська армія, може перевозити до восьми осіб: водія, навідника, командира машини та п'ятьох піхотинців.

Втім, деякі джерела вважають, що ці БМП замінять бронетехніку, яку вже передали Україні.

Ці БМП Німеччина продала Чилі в 2009 році за дуже низькою ціною у 50 тис. євро за одиницю, тоді як їхня стандартна вартість на той час становила близько 400 тис. доларів. Зараз на озброєнні армії Чилі перебувають 270 БМП Marder.

За даними різних джерел, в рамках угоди Чилі отримає доступ до засобів ППО, оскільки Болівія придбала іранські Shahed, а Аргентина почала модернізацію своїх ВПС, починаючи з початкової закупівлі 24 вживаних винищувачів F-16 Fighting Falcon у Данії.