Це перший випадок у Британії, коли політика такого рівня засудили за хабарництво на користь іноземного впливу.

Колишнього депутата Європарламенту та екслідера британської партії Reform UK в Уельсі Натана Гілла засудили до 10,5 року позбавлення волі за отримання хабарів у обмін на поширення проросійських заяв, зокрема на українському телебаченні.

Про це пише BBC.

52-річний політик визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення відповідно до Закону про хабарництво. Вирок ухвалив Центральний кримінальний суд Лондона 21 листопада. Суддя зазначила, що Гілл матиме право на умовне звільнення після відбуття половини терміну.

За даними слідства, Гілл отримував гроші від проросійського українського політика Олега Волошина, використовуючи свій статус для просування наративів, вигідних Кремлю. У ході розслідування були виявлені переписки у WhatsApp, які підтверджують домовленості та отримання коштів.

Міністр з питань ветеранів і заступник керівника Міноборони Великої Британії Алістер Карнс закликав партію Reform UK провести повне розслідування, щоб усунути будь-який російський вплив у партії.

Натан Гілл був гостем українських телеканалів "112 Україна" та NewsOne, які контролював український зрадник Віктор Медведчук. На цих каналах Гілл за сценаріями просував російські наративи та висловлював стурбованість щодо загроз в Україні. Після початку 2021 року обидва телеканали були заблоковані указом Президента України на п’ять років.

Прокурор Марк Гейвуд зазначив, що переписки Волошина підтверджують отримання грошей Гіллом, а також домовленості знайти щонайменше ще двох євродепутатів, які підтримали б проросійську позицію.

Цей випадок став першим у історії Великої Британії, коли політика такого рівня засудили за хабарництво на користь іноземного впливу.