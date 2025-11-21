Литва припинила транзит нафти "Лукойл" до Калінінграда через залізницю

З 21 листопада Литва заборонила залізничний транзит нафти російського "Лукойлу та пов’язаних підприємств до Калінінграда.

Як повідомляє LTG, окрім дотримання санкцій ООН та ЄС, компанія керується також санкційними режимами США (OFAC) та Великої Британії (OFSI).

Відповідно, з 21 листопада LTG Cargo не здійснюватиме перевезення, у перетині яких задіяні санкціоновані США та Великою Британією "Лукойл" та пов’язані з нею компанії.

Нові санкції, оголошені наприкінці жовтня, також застосовуються до "Роснефті" та пов’язаних компаній, проте їхня продукція останніми роками залізничним транзитом до Калінінграда не перевозилася.

"Санкції – це інструмент міжнародної спільноти для послаблення країн-агресорів та забезпечення безпеки і справедливості. LTG група суворо дотримується їхніх вимог, що відображено у публічно доступній Політиці впровадження та контролю санкцій. Дотримання санкцій США та Великої Британії – це послідовний крок у контролі бізнес-ризиків та демонстрація ціннісної позиції групи", – заявив генеральний директор LTG Егідіюс Лазаускас.

Клієнти LTG Cargo – компанії, що надають експедиторські послуги – були поінформовані про перехідний період, необхідний для завершення чинних операцій, ще 31 жовтня. З цієї дати нові заявки на перевезення вантажів "Лукойл" або пов’язаних компаній через транзит з Росії до Калінінграда більше не приймалися.

LTG відповідально дотримується вимог литовського та європейського законодавства щодо санкцій, контролює їхнє виконання та впроваджує обмежувальні заходи у сфері своєї діяльності.

Санкції США проти "Лукойлу"