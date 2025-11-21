Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

Литва припинила транзит нафти "Лукойл" до Калінінграда через залізницю

Водночас, продукція "Роснефті" останніми роками не перевозилася залізничним транзитом до Калінінграда.

Литва припинила транзит нафти "Лукойл" до Калінінграда через залізницю
Фото: EPA/UPG

З 21 листопада Литва заборонила залізничний транзит нафти російського "Лукойлу та пов’язаних підприємств до Калінінграда.

Як повідомляє LTG, окрім дотримання санкцій ООН та ЄС, компанія керується також санкційними режимами США (OFAC) та Великої Британії (OFSI). 

Відповідно, з 21 листопада LTG Cargo не здійснюватиме перевезення, у перетині яких задіяні санкціоновані США та Великою Британією "Лукойл" та пов’язані з нею компанії. 

Нові санкції, оголошені наприкінці жовтня, також застосовуються до "Роснефті" та пов’язаних компаній, проте їхня продукція останніми роками залізничним транзитом до Калінінграда не перевозилася.

"Санкції – це інструмент міжнародної спільноти для послаблення країн-агресорів та забезпечення безпеки і справедливості. LTG група суворо дотримується їхніх вимог, що відображено у публічно доступній Політиці впровадження та контролю санкцій. Дотримання санкцій США та Великої Британії – це послідовний крок у контролі бізнес-ризиків та демонстрація ціннісної позиції групи", – заявив генеральний директор LTG Егідіюс Лазаускас.

Клієнти LTG Cargo – компанії, що надають експедиторські послуги – були поінформовані про перехідний період, необхідний для завершення чинних операцій, ще 31 жовтня. З цієї дати нові заявки на перевезення вантажів "Лукойл" або пов’язаних компаній через транзит з Росії до Калінінграда більше не приймалися.

LTG відповідально дотримується вимог литовського та європейського законодавства щодо санкцій, контролює їхнє виконання та впроваджує обмежувальні заходи у сфері своєї діяльності.

Санкції США проти "Лукойлу"

  • Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості. 
  • Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.
  • Тим часом президент Болгарії ветував закон щодо продажу активів російського "Лукойлу".
  • Швейцарська торговельна компанія Gunvor відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.
  • Молдова приєднується до американських санкцій щодо “Лукойлу”.  Уряд країни готовий придбати активи російської компанії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies