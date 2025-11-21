Трамп: День подяки є "відповідним часом" для України, щоб погодитися на "мирну угоду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду", пише "Дзеркало тижня".
"День подяки (27 листопада — ред.) є відповідним часом для України, щоб погодитися на запропоновану США мирну угоду", – заявив Трамп.
Також лідер США заявив, що "путін не хоче продовжувати війну", а Україна "втрачає території".
Крім того, Трамп анонсував "дуже потужні санкції" США проти Росії і не збирається скасовувати обмеження проти "Роснефті" і "Лукойла" залишаться чинними.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
- 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
- США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.