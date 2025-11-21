Трамп: День подяки є "відповідним часом" для України, щоб погодитися на "мирну угоду"

Президент США запропонував дедлайн для України, щоб погодитися на "мирну угоду".

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме День подяки у США, є відповідним часом для України, аби погодитися на "мирну угоду", пише "Дзеркало тижня".

"День подяки (27 листопада — ред.) є відповідним часом для України, щоб погодитися на запропоновану США мирну угоду", – заявив Трамп.

Також лідер США заявив, що "путін не хоче продовжувати війну", а Україна "втрачає території".

Крім того, Трамп анонсував "дуже потужні санкції" США проти Росії і не збирається скасовувати обмеження проти "Роснефті" і "Лукойла" залишаться чинними.