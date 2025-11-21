Заява за результатами розмови Мерца, Стармера, Макрона і Зеленського: Україна повинна зберегти можливість захищатися

Німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон у нинішній телефонній розмові обговорили "план миру". Вони привітали зусилля США для припинення війни в Україні, зокрема готовність надати Україні гарантії безпеки, йдеться у заяві на сайті канцлера.

Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників.

"Вони домовилися продовжувати прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі. Це включає, серед іншого, забезпечення того, щоб лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння, а українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України", – йдеться у заяві.

Прокоментував перемовини і український президент.

"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир. Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", – повідомив він.

Bloomberg пише, що європейці відкинули ключові пункти плану. Обговорення між європейськими партнерами триватиме на полях саміту G20, який триває в ці дні, і до них може доєднатися фінський президент Александр Стубб, відомий своїм вмінням знаходити спільну мову з Дональдом Трампом.