Європейські лідери обговорять ситуацію з Україною завтра на полях G20

Також обговорення продовжать в Анголі на саміті ЄС – Африканський Союз.

22 листопада відбудеться зустріч європейських лідерів на полях G20.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з очільником Євроради Антоніу Коштою і українським президентом Володимиром Зеленським.

«Від першого дня Європа стоїть поруч з Україною перед обличчям російської агресії. Ми працюємо над справедливим і сталим миром з Україною і для України разом із нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію й чітко заявляємо: нічого про Україну без України», - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона додала, що серед наступних кроків, окрім завтрашньої зустрічі на полях G20 – зустріч в Анголі на саміті ЄС – Африканський Союз.