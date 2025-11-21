Європейські лідери обговорять ситуацію з Україною завтра на полях G20

22 листопада відбудеться зустріч європейських лідерів на полях G20.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками розмови з очільником Євроради Антоніу Коштою і українським президентом Володимиром Зеленським.
«Від першого дня Європа стоїть поруч з Україною перед обличчям російської агресії. Ми працюємо над справедливим і сталим миром з Україною і для України разом із нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію й чітко заявляємо: нічого про Україну без України», - написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.
Вона додала, що серед наступних кроків, окрім завтрашньої зустрічі на полях G20 – зустріч в Анголі на саміті ЄС – Африканський Союз.
- 21 листопада очільиця Єврокомісії обговорювала із Зеленським мирний план від США, який де-факто змушує Україну піти на поступки Росії.
- Того ж дня український президент заявив проти тиск на нашу державу.
- Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
- 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
- Тим часом США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.