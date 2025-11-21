Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч оголосив, що Подгориця “дуже скоро” посилить візовий режим для громадян Росії.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Спаїч наголосив, що Чорногорія повністю дотримується зовнішньої та безпекової політики ЄС, включаючи заходи щодо Росії.

Раніше Чорногорія запровадила санкції проти Росії, але Єврокомісія неодноразово попереджала Подгорицю, що гармонізація візової політики має вирішальне значення для прогресу в переговорах та доступу до коштів з Плану зростання Західних Балкан.

За останніми даними від МВС, у Чорногорії проживає понад 21 100 громадян Росії.

Наразі росіяни можуть перебувати в Чорногорії до 30 днів без візи, але часто вони залишають Чорногорію на короткий час після 30 днів, навіть до найближчого прикордонного перетину. Після цього вони отримують новий 30-денний безвізовий період після повернення. Кількість таких “виїздів-в'їздів” не обмежена.

У останньому звіті Єврокомісія заявила, що Чорногорія не відповідає політиці ЄС, наголосивши, що їй потрібно запровадити візи для дев'яти країн, які не входять до “зеленого списку” - Азербайджану, Бахрейну, Білорусі, Китаю, Катару, Росії, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини, для громадян якої Чорногорія нещодавно запровадила візи.