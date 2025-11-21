Президент Чехії про "мирний план": спочатку має припинитися кровопролиття

Президент Чехії Петр Павел у мережі X прокоментував пропозиції з мирного врегулювання російської агресії в Україні і наголосив, що перш за все потрібно зупинити кровопролиття.

Павел підкреслив, що українці та європейці мають власний досвід взаємодії з Росією, тому потребують надійних гарантій, щоб агресія не повторилася.

"Українці та європейці мають власний досвід спілкування з Росією та потребують справді надійних гарантій того, що російська агресія не повториться. Тому Україна та Європа повинні мати можливість повноцінно брати участь у мирному врегулюванні", – ідеться у повідомленні.

За його словами, деталі плану ще офіційно не представлені, проте ключовий принцип очевидний: перш за все має припинитися кровопролиття. Це можливо лише за умови негайного припинення вогню, чого Росія поки що не продемонструвала.

Лідер Чехії наголосив, що мирний план не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і не може ігнорувати злочини, скоєні на українській території. Для того, щоб бути сталим, він повинен гарантувати суверенітет, незалежність та перспективу гідного майбутнього для України.

Водночас, Україна та Європа повинні мати змогу повноцінно брати участь у мирному врегулюванні.