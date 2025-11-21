Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Президент Чехії про "мирний план": спочатку має припинитися кровопролиття

Мирний план повинен гарантувати суверенітет, незалежність та перспективу гідного майбутнього для України.

Президент Чехії про "мирний план": спочатку має припинитися кровопролиття
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Президент Чехії Петр Павел у мережі X прокоментував пропозиції з мирного врегулювання російської агресії в Україні і наголосив, що перш за все потрібно зупинити кровопролиття.

Павел підкреслив, що українці та європейці мають власний досвід взаємодії з Росією, тому потребують надійних гарантій, щоб агресія не повторилася. 

"Українці та європейці мають власний досвід спілкування з Росією та потребують справді надійних гарантій того, що російська агресія не повториться. Тому Україна та Європа повинні мати можливість повноцінно брати участь у мирному врегулюванні", – ідеться у повідомленні.

За його словами, деталі плану ще офіційно не представлені, проте ключовий принцип очевидний: перш за все має припинитися кровопролиття. Це можливо лише за умови негайного припинення вогню, чого Росія поки що не продемонструвала.

Лідер Чехії наголосив, що мирний план не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і не може ігнорувати злочини, скоєні на українській території. Для того, щоб бути сталим, він повинен гарантувати суверенітет, незалежність та перспективу гідного майбутнього для України.

Водночас, Україна та Європа повинні мати змогу повноцінно брати участь у мирному врегулюванні.

  • Як відомо з опублікованих у медіа пунктів "мирного плану", Україні пропонують відмовитися від вступу НАТО, скоротити армію і віддати Росії свої території, тобто фактично капітулювати.
  • 21 листопада провели телефонну розмову німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери домовилися про координацію один із одним, іншими європейськими партнерами і США. Зокрема, домовилися, що будь-яка угода, яка стосується європейських країн, ЄС і НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів і консенсусу серед союзників. Лінія зіткнення була відправною точкою для будь-якого порозуміння. За даними Sky News, Зеленський може обговорити з Дональдом Трампом план миру наступного тижня.
  • Тим часом США погрожують припинити розвідувальні та озброєні постачання, щоб змусити Україну укласти мирну угоду, пише Reuters із посиланням на джерела. Вашингтон хоче, аби Київ підписав рамкову угоду до наступного четверга.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує зв’язатися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити американський проєкт "мирного плану".
