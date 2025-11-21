Програма ПРО «Золотий купол» Трампа зіштовхнулась із серйозними затримками

Кошти на програму досі не оформлені у реальний фінансовий план.

Ініціатива президента США Дональда Трампа зі створення глобальної системи протиракетної оборони «Золотий купол» зазнала значних затримок через 43-денний шатдаун уряду, а також через відсутність затвердженого плану витрат на перші 25 млрд доларів, виділених улітку, пише Reuters.

Урядове блокування зупинило найм фахівців, а ключові чиновники були змушені відійти від своїх обов’язків зі схвалення контрактів. Одночасно 25 млрд доларів, передбачені в законі про бюджет, досі не оформлені у реальний фінансовий план, який би визначив їхній розподіл.

Через це під загрозою опиняється обіцяний Трампом строк запуску системи — 2028 рік. План витрат, який уряд мав подати у серпні, тепер очікують у грудні — його має представити заступник міністра оборони Стів Файнберг.

Пентагон повідомив, що керівник програми генерал Майкл Гютляйн у листопаді передав попередній план імплементації, але його архітектура досі «у процесі доопрацювання». Без остаточного документа Гютляйн не може оголосити конкурси на розробку ключових елементів системи — супутників, перехоплювачів, наземних станцій і мережевої інфраструктури. Це «фактично заморожує» перехід від планування до реалізації, пояснили один урядовець і троє представників оборонної індустрії.

На цьому тлі з’являються побоювання, що Golden Dome потребуватиме значно більшого бюджету і тривалих строків.

Проблеми виникають і з персоналом: офіс Golden Dome у Пентагоні досі не укомплектував заплановані 30 співробітників. Крім того, проєкт втратив ключового технічного директора з Командування космічних сил США. Нового кандидата вже визначили.

Низка великих підрядників — Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX та Boeing — готуються брати участь у конкурсах, але частина компаній, за даними джерел Reuters, сумнівається у доцільності витрат на розробку космічних перехоплювачів. Причина — висока вартість і ризик того, що наступна адміністрація може відмовитися від системи.