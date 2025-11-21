“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСвіт

У Норвегії посадку літака скасували через дрон

Крім того, з цієї причини на землі затрималося від чотирьох до п'яти літаків.

У Норвегії посадку літака скасували через дрон
SK4412 з Осло припаркувався в аеропорту Тромсе
Фото: Крістер Джонсгорд / NRK

У Норвегії рейс авіакомпанії SAS перервав посадку через дрон в повітрі поблизу аеропорту Тромсе. Також на землі затрималося до п'яти літаків.

Про це повідомляє NRK

“Протягом певного часу весь рух в аеропорт Тромсе та з нього був закритий”, - розповів менеджер аеропорту Івар Гельсінг Шрен.

Зазначається, що дрон був запущений з човна за кілька кілометрів від аеропорту. Його побачила система виявлення аеропорту. 

“Нам вдалося викликати човен через вежу. Ми поговорили з, мабуть, норвезьким гідом. Людині сказали опустити дрон на повній швидкості”, - зазначив Івар Гельсінг Шрен.

Як з'ясувалося, гід вважав, що дрон знаходиться поза забороненою зоною.

Поліція зустріла човен, громадянину Данії виписали штраф за політ дрона в забороненій зоні. Дрон також було вилучено.
