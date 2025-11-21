Сирський: Сили оборони України звільнили понад 430 кв. км. на півночі від Покровська

Втрати ворога склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Оллександр Сирський взяв участь у відеоформаті засідання Військового комітету ЄС під головуванням генерала Шона Кленсі.

Про це Сирський повідомив у Телеграм.

"Подякував урядам та народам держав-членів Європейського Союзу, а також керівництву ЄС за внесок у підтримку України в нашій боротьбі з агресором", – ідеться у повідомленні.

Головком поінформував про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною.

"Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення. Усього, з початку широкомасштабного вторгнення, російські терористи запустили понад 112 тисяч ударних безпілотників типу “Шахед”, головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів", – каже Сирський.

Військвий зазначив, що незважаючи на тиск противника, Силам оборони України в період з кінця серпня по жовтень цього року вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

В результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими.

"Окремо подякував за практичну реалізацію ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка є вкрай важливою для збереження життя наших громадян, захисту критичної інфраструктури та підтримки зусиль Сил оборони на полі бою", – ідеться у повідомленні.

Головнокомандувач підкреслив значущість Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUМАМ). "Це перша багатонаціональна ініціатива Європейського Союзу на підтримку України, що відіграє суттєву роль у підготовці українських військовослужбовців".

Також Сирський подякував генералу Шону Кленсі за його активну підтримку України. "Принциповість і єдність наших партнерів залишаються критично важливими для досягнення справедливого та довготривалого миру. Лише тверда й консолідована позиція міжнародної спільноти здатна змусити агресора припинити війну".